Almanya, Kanada, Hollanda, İngiltere PERSONEL ARIYOR! 2023 Hemşire, mühendis, işçi alımı! İşte başvuru şartları ve maaşlar...
İşçi ve personel kadrolarına yapılacak personel alımında yurt dışı kadroları açıldı. Birçok ülke işçi istihdamı için ilanlarını yayınladı. İşte 2023 yurt dışı personel alımı başvuruları.
29.06.2023 11:28 - Son Güncelleme: 29.06.2023 11:28
Yurt dışı personel alımı için 4 ülkeden peş peşe ilanlar yayımlandı. İşçi ve personel kadrolarına yapılacak personel alımında başvurular için araştırmalar hızlandı. İşte 2023 sizler için derlediğimiz yurt dışı iş ilanları...
ALMANYA HEMŞİRE PERSONEL ALIMI
Almanya Berlinde ikamet edip çalışmak
Hastaların sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirmek
Bakım planlarının geliştirilmesi ve uygulanması