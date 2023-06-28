A101 Migros Carrefour kurban fiyatı kaç TL? BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları! 2023 en ucuz kurbanlık fiyat son dakika nerede?

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlarımız kurbanlık fiyatlarını araştırarak en uygun seçeneği bulmayı hedefliyorlar. Marketler de bu talebi karşılamak için çeşitli kurbanlık seçenekleri sunuyor. Örneğin, A101 marketinde 16,19 kilogramlık Karaman koçu 5.590 TL'ye satılırken, 7 kişilik büyükbaş hissesi ise 8.590 TL olarak belirlenmiş durumda. Diğer marketlerde de farklı kurbanlık seçenekleri ve fiyatları bulunmaktadır. BİM, Migros gibi marketler de müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunar.