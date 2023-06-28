A101 Migros Carrefour kurban fiyatı kaç TL? BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları! 2023 en ucuz kurbanlık fiyat son dakika nerede?
Vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmalarına devam ediyor. Büyük market zincirlerinin sunduğu kurbanlık fiyatları da bu konuda önemli bir referans noktası olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, A101, Migros, Carrefour gibi tanınmış market zincirleri, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarak Kurban Bayramı ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Market zincirleri olan Migros ve Carrefour gibi kuruluşlar da Kurban Bayramı döneminde müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunar.
Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlarımız kurbanlık fiyatlarını araştırarak en uygun seçeneği bulmayı hedefliyorlar. Marketler de bu talebi karşılamak için çeşitli kurbanlık seçenekleri sunuyor. Örneğin, A101 marketinde 16,19 kilogramlık Karaman koçu 5.590 TL'ye satılırken, 7 kişilik büyükbaş hissesi ise 8.590 TL olarak belirlenmiş durumda. Diğer marketlerde de farklı kurbanlık seçenekleri ve fiyatları bulunmaktadır. BİM, Migros gibi marketler de müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunar.
KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?
Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.
2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.
BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI
Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.