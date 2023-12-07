İŞKUR her yerde bu meslekleri arıyor! O kurumdan 18.500 TL maaşla personel alımı! MEB, EGM, DSİ, TCDD...

İŞKUR iş ilanları için araştırmalar hızlandı. Özellikle MEB, EGM, DSİ, TCDD gibi kurumlarda çalışmak isteyenler yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Yeni yıl gelmeden iş sahibi olmak istiyorsanız son başvuru tarihlerini kaçırmayın. Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak alımar için gereken şartları ve tüm ilanları sizler için derledik. İşte 2023 Aralık İŞKUR iş ilanları...