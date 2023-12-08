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7 gün vizesiz 10 Yunan adası LİSTESİ! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?

Başkan Erdoğan ile Atina'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 10 Ege adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karara vardıklarını bildirdi. Miçotakis'in açıklaması sonrası, ''Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl? Türkiye'ye en yakın Yunan adası hangisi?'' soruları sıkça araştırılır oldu. Peki, hangi adalar vizesiz gidilebilecek? İşte 7 gün vizesiz gidilebilecek 10 Yunan adası listesi ve kapıda vize hakkında bilgiler...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 11:47 Güncelleme 08 Aralık 2023, 11:49
7 gün vizesiz 10 Yunan adası LİSTESİ! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor? 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, dün gerçekleştirdikleri ortak basın açıklamasında önemli bir karar duyurdu.

7 gün vizesiz 10 Yunan adası LİSTESİ! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor? 2

10 ADA İÇİN 7 GÜNLÜK TURİST VİZESİ UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Miçotakis ortak basın toplantısında, 10 farklı adayı kapsayan 7 günlük turist vizesi uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Miçotakis, açıklamasında, "Türk vatandaşlarına yönelik 7 günlük turist vizesi imkanı sağlanacak" dedi. Bu gelişme sonrası ''Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl?'' soruları gündem oldu.

7 gün vizesiz 10 Yunan adası LİSTESİ! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor? 3

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan ile Türk vatandaşlarının Ege'deki Yunan adalarına vizesiz seyahatini görüştüklerini söyleyerek "İkimiz de daha sakin sularda güzel bir esintiyle esen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak durumundayız. Ben geleceğe olumlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.

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