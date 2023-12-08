7 gün vizesiz 10 Yunan adası LİSTESİ! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?

Miçotakis ortak basın toplantısında, 10 farklı adayı kapsayan 7 günlük turist vizesi uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Miçotakis, açıklamasında, "Türk vatandaşlarına yönelik 7 günlük turist vizesi imkanı sağlanacak" dedi. Bu gelişme sonrası ''Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl?'' soruları gündem oldu.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan ile Türk vatandaşlarının Ege'deki Yunan adalarına vizesiz seyahatini görüştüklerini söyleyerek "İkimiz de daha sakin sularda güzel bir esintiyle esen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak durumundayız. Ben geleceğe olumlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.