"2983'ten geldim" dedi Titanic enkazına giden denizaltıyı bildi! "Herkesi uyarıyorum" dedi 2023 kehanetlerini bir bir dizdi
Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor... Onlara bir yenisi daha ekledin 2609 yılından geldiğini iddia eden, Tiktok'ta Beyond Time Travler adıyla yayınlar yapan bir kullanıcı geleceğe dair kehanetlerini bir bir sıraladı. Hatta kehanetlerinden birinin geçtiğimiz günlere damgasını vuran, Titanic enkazını görmeye giden ancak patlayan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği denizaltı olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...
27.06.2023 09:30 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:31
Geleceğin bizim için ne getireceğini bilmek heyecan verici ancak mümkün değil. Fakat sosyal medyada kendilerinin zaman yolcusu olduğunu iddia eden bazı kullanıcılar kehanetlerini bir bir sıralıyor.
2869'dan geldiğinş iddia eden zaman yolcusunun öne sürdüğü iddialardan biri de, 2023 yılında dünyanın en büyük Mavi Balinasından daha büyük bir canlının keşfedileceği. Bu tarih 26 Haziran 2023.
Ancak bu kehaneti sosyal medya kullanıcıları tarafından Titanic enkazını armaay giden ancak bir patlama sonucu parçalara ayrılan 'Titan' adlı denizaltı olarak yorumlandı. Zaman yolcusu kehanetinde şu ifadeleri kullanıyor: