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Ankara'da ortalığı karıştıran taciz iddiası! Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando hocasına meydan dayağı! Çıplak videolarını çekip...

Ankara Keçirören'de tekvando hocasının 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Spor salonunu basan öfkeli aile tekvando hocasını darbetti. İçlerinde cinsel taciz de bulunan 12 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen tekvando hocası hakkında soruşturma açıldı.

DHA
26.06.2023 13:08 - Son Güncelleme: 26.06.2023 13:08
Ankara’da ortalığı karıştıran taciz iddiası! Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando hocasına meydan dayağı! Çıplak videolarını çekip...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen taekwondo hocası F.M.D. (57), spor salonunu basan çocuğun ailesi ve mahalleli tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan F.M.D., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Kalabalığın spor salonuna zarar verdiği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

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Ankara’da ortalığı karıştıran taciz iddiası! Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando hocasına meydan dayağı! Çıplak videolarını çekip...

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir spor salonunda taekwondo hocalığı yapan F.M.D., iddiaya göre kız öğrencisini taciz etti. Kız çocuğunun yaşanan olayı ailesine anlatması üzerine, aile ve beraberindeki bir grup spor salonuna geldi.

Ankara’da ortalığı karıştıran taciz iddiası! Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando hocasına meydan dayağı! Çıplak videolarını çekip...

Taekwondo hocası F.M.D.'yi darbeden öfkeli kalabalık, spor salonunun da camlarını kırıp, eşyalara zarar verdi. Bu sırada bir kişi ise otomobille spor salonunun camekan bölümüne çarptı.

Ankara’da ortalığı karıştıran taciz iddiası! Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando hocasına meydan dayağı! Çıplak videolarını çekip...

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra mahallede görevli bekçiler sevk edildi. Spor salonuna gelen polis ekipleri ilk olarak yaralı durumdaki F.M.D.'yi öfkeli grubun elinden alarak ilk müdahalesi yapılmak üzere sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Ankara’da ortalığı karıştıran taciz iddiası! Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando hocasına meydan dayağı! Çıplak videolarını çekip...

İçlerinde cinsel taciz de bulunan 12 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen F.M.D., hastanedeki tedavisinin ardından açılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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