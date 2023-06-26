Ankara’da ortalığı karıştıran taciz iddiası! Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando hocasına meydan dayağı! Çıplak videolarını çekip...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen taekwondo hocası F.M.D. (57), spor salonunu basan çocuğun ailesi ve mahalleli tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan F.M.D., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Kalabalığın spor salonuna zarar verdiği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

