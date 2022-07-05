Başvuran hemen alıyor! İstifa edip... Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…VE NETLEŞTİ!
Çalışanların haklarının savunulduğu çoğu güzel haber gelmeye devam ediyor. Genellikle istifa eden işçinin hakları olabildiğince merak hususu olmaktadır. Bununla eş güdümlü istifa eden bir işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Sorusu son günlerde gündemde olan sorular arasında yer alıyor. İşte bu ve aynısı suallere daire merak edilen ayrıntıların tamamı!
Bir işçi haklı bir sebebe bağlı olmaksızın istifa etmesi halinde yani keyfi olarak işi bırakması halinde tazminat hakkını kaybetmektedir. Eğer işçi ihbar süresine uymadan işten ayrılırsa işverene tazminat bile ödeyebilmektedir. Fakat haklı sebeplerden istifa eden ve bunu kanıtlayan işçi; kıdem tazminatı, yıllık izin, hafta sonu izni gibi haklarını talep edebilir. Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi amacıyla o işyerinde 1 yıl süresince çalışmış olması gerekmektedir.
Kimler Kıdem Tazminatı Alma Yolları!
Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi bağlamında aynı işverene bağlı olarak 12 ay boyunca çalışması gerekmektedir. İşçinin keyfi sebeple işten ayrılması sonunda kıdem tazminatı verilmemektedir.
Fakat erkeklerde askerlik durumu, kadınlarda da evlilik halinden ötürü işten ayrılmaları mecbursa kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Bu hallerde brüt maaş üzerinden hesaplamalar yapılarak, tazminat alınabilmektedir.
Emeklilik zamanı dolmuş prim ödeme gün adedi dolmuş vatandaşlar da istifa halinde kıdem tazminatı alabilmektedir. Böylece tazminat alabilmek konusu ile ilgili etkili bir kazanıma sahip olabilirsiniz.
Elbette ki bu tür kazanımları elde etmek amacıyla öncelikli olarak kıdem tazminatı hesaplama işlemine dair kapsamlı bilgilere hakim olmalısınız! İşte detaylar!