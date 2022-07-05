Başvuran hemen alıyor! İstifa edip... Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…VE NETLEŞTİ!

Bir işçi haklı bir sebebe bağlı olmaksızın istifa etmesi halinde yani keyfi olarak işi bırakması halinde tazminat hakkını kaybetmektedir. Eğer işçi ihbar süresine uymadan işten ayrılırsa işverene tazminat bile ödeyebilmektedir. Fakat haklı sebeplerden istifa eden ve bunu kanıtlayan işçi; kıdem tazminatı, yıllık izin, hafta sonu izni gibi haklarını talep edebilir. Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi amacıyla o işyerinde 1 yıl süresince çalışmış olması gerekmektedir.