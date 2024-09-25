Ünlü diyetisyen açıkladı! Bunları mutlaka yapın

Diyet reçeteleri ve uygulamaları, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olarak kabul edilse de, bu konuda birçok yanlış anlaşılma bulunduğunu hatırlatalım. Çoğu insan, kilo vermek için aşırı kısıtlayıcı diyetlerin etkili bir yol olduğunu düşünüyor fakat aslında durum tam olarak öyle değil! Ünlü sosyal medya kullanıcısı ve diyetisyen Courtney Kassis bu noktada önemli bilgiler paylaşıyor ve kendi tecrübelerinden yola çıkarak önerilerde bulunuyor. Kassis'e göre diyet sürecinde yapılmaması gereken önemli maddeler var.