İstanbul’a yakın 10 tatil rotası: İstanbul’dan uzaklaşmadan hafta sonu kaçamağı yapın!

İstanbul'a 100 km mesafede bulunan Sapanca, gölü ve yemyeşil doğasıyla kısa tatillerin favori noktalarından biri. Siz de hafta sonu tatilinize bu rotayı ekleyebilirsiniz. Böylece Sapanca Gölü'nün çevresinde yürüyüş yapabilir, temiz havanın tadını çıkarabilir ve bölgedeki termal kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
İstanbul'a sadece 1 saat mesafede yer alan Şile, doğa ve denizin iç içe olduğu bir keyifli bir tatil noktası. Eğer daha sakin bir yer arıyorsanız, Ağva'ya doğru rotanızı oluşturabilirsiniz. Göksu Nehri kıyısında doğanın tadını çıkarıp tekne turlarına katılabilir, nehir kenarındaki küçük işletmelerde bir şeyler atıştırabilirsiniz.