İstanbul’a yakın 10 tatil rotası: İstanbul’dan uzaklaşmadan hafta sonu kaçamağı yapın!

Eğer İstanbul'da yaşıyor ve şehirden uzaklaşmadan hafta sonu planı yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için seçtiğimiz İstanbul'a yakın bu rotalar, kısa süreli tatillerinizde doğayla buluşmanıza olanak tanıyor. Doğa yürüyüşü yapmak, temiz hava almak, stres atmak ve şehrin kaosundan biraz olsun uzaklaşmak için bu güzergahları mutlaka değerlendirin deriz. İşte İstanbul'a yakın tatil yapılacak 10 keyifli rota...