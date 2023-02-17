Türkiye Tek Yürek yayınında rekor bağış rekor izlenme!

Ziraat Bankası 20 Milyar TL, Vakıfbank 12 Milyar TL, Halkbank 7 Milyar TL, Kalyon Holding 950 Milyon TL, Turkcell 3,5 Milyar TL, Türk Telekom 2 Milyar TL, Türkiye Sigorta 2 Milyar TL, Cengiz Holding 2,5 Milyar TL, TMSF 2 Milyar TL, Ahlatçı Holding 10 milyon TL, Filli Boya 10 milyon 250 bin TL, Hak İş 10 milyon TL, MemurSen 10 Milyon TL, Demirören Holding 50 Milyon TL, Artaş Grubu 20 Milyon TL TCMB 30 Milyar TL, Baykar Teknoloji 2 Milyar TL, THY 2 Milyar TL, ETİ 10 Milyon TL, İsmet Ölmez Madencilik 10 Milyon TL, Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL, Alshaya Group 10 Milyon TL, Erdal Alkış 180 Milyon TL, Özdilek 20 Milyon TL