Türkiye Tek Yürek yayınında rekor bağış rekor izlenme!
Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketine destek için tüm TV kanallarının gerçekleştirdikleri ortak yardım kampanyası, rekor bağışın yanı sıra rekor izlenme oranlarına da ulaştı. "115 Milyar 146 Milyon 528 Bin TL" bağış topladı. Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağdı.
Türkiye Tek Yürek yayını 15 Şubat Çarşamba akşamı Tüm Kişiler'de %28,25 izlenme oranı ve %74,10 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %25,81 izlenme oranı ve %72,71 izlenme payı, 20+ABC1'de %29,68 izlenme oranı ve %74,66 izlenme payı aldı.
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Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlardaydı. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu.
Yapılan yardım kampanyasında toplam bağış miktarı 115 milyar 146 Milyon 528 Bin TL'ye ulaşırken, gönderilen SMS sayısı 9 Milyon 10 bin adet oldu. Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlandığı kampanya Zirve Holding Turkuvaz Medya'nın 700 Milyon TL bağışı ile başladı. Kampanyada en çok bağış yapan kurum ve şahıslar şöyle oldu:
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Ziraat Bankası 20 Milyar TL, Vakıfbank 12 Milyar TL, Halkbank 7 Milyar TL, Kalyon Holding 950 Milyon TL, Turkcell 3,5 Milyar TL, Türk Telekom 2 Milyar TL, Türkiye Sigorta 2 Milyar TL, Cengiz Holding 2,5 Milyar TL, TMSF 2 Milyar TL, Ahlatçı Holding 10 milyon TL, Filli Boya 10 milyon 250 bin TL, Hak İş 10 milyon TL, MemurSen 10 Milyon TL, Demirören Holding 50 Milyon TL, Artaş Grubu 20 Milyon TL TCMB 30 Milyar TL, Baykar Teknoloji 2 Milyar TL, THY 2 Milyar TL, ETİ 10 Milyon TL, İsmet Ölmez Madencilik 10 Milyon TL, Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL, Alshaya Group 10 Milyon TL, Erdal Alkış 180 Milyon TL, Özdilek 20 Milyon TL