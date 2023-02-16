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Haberler Trend 1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Serenay Sarıkaya, Sibel Can, Ali Koç... TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları!

1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Serenay Sarıkaya, Sibel Can, Ali Koç... TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları!

Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası için detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi. Ardından yurtiçinden ve yurtdışından yardımlar akın akın gelmeye başladı. Bugün ise Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını televizyon kanallarına yansıyacak. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz tarafından sunulacak programa ünlüler tarafından bağış yağacak. İşte Tek Türek Türkiye ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NTV ortak yayını.

takvim.com.tr
16.02.2023 08:36 - Son Güncelleme: 16.02.2023 08:36
1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Serenay Sarıkaya, Sibel Can, Ali Koç... TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları!

Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucuları ve bağış yapan ünlüler hakkında detaylar araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi. Ardından yurtiçinden ve yurtdışından yardımlar akın akın gelmeye başladı. Bugün ise Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını televizyon kanallarına yansıyacak. Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayın hangi kanalda, saat kaçta ve Türkiye Tek Yürek bağış nasıl yapılır soruları merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Serenay Sarıkaya, Sibel Can, Ali Koç... TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları!

TEK YÜREK TÜRKİYE TOPLAM BAĞIŞ

115 MİLYAR 146 MİLYON 528 BİN TL

1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Serenay Sarıkaya, Sibel Can, Ali Koç... TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları!

Türkiye Sermayeleri Piyasaları Birliği: 3 Milyon TL

NZR Holding 1 milyon TL

TESKOM, #TürkiyeTekYürek kampanyasına 200 milyon TL bağışta bulundu.

TORKU adına Harun Ersöz 15 milyon TL

ASELSAN'dan çalışanları adına 10 milyon TL

1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Serenay Sarıkaya, Sibel Can, Ali Koç... TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları!

Irak Türkleri adına Altın Köprü Derneği 400 bin TL

Ekşioğlu Vakfı 5 milyon TL

Çalık Holding 20 milyon TL

1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Serenay Sarıkaya, Sibel Can, Ali Koç... TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları!

TÜRKSAT Yönetim Kurulu'ndan 60 milyon TL

Çelikler Holding, #TürkiyeTekYürek kampanyasına 150 milyon TL bağışta bulundu.

ASKON'dan 5 milyon TL

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