1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Serenay Sarıkaya, Sibel Can, Ali Koç... TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları!

Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucuları ve bağış yapan ünlüler hakkında detaylar araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi. Ardından yurtiçinden ve yurtdışından yardımlar akın akın gelmeye başladı. Bugün ise Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını televizyon kanallarına yansıyacak. Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayın hangi kanalda, saat kaçta ve Türkiye Tek Yürek bağış nasıl yapılır soruları merak edildi.