Gülçin Santırcıoğlu’nun can yeleği düştü: ’Orhan’dan sonra abisiyle...’ Yalı Çapkını’nda Seyran ve yenge İfakat’ın kaderi meğer birmiş!

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merakla beklenirken hikayesi hakkında da yeni detaylar izleyiciyi şoke etmeye devam ediyor. Hikayesi gerçek dizi hakkında zaman zaman bir çok iddia ortaya atılırken, magazin programlarında da sık sık açıklamalar izleyicinin kafasını karıştırıyor. Son olarak da İfakat hakkında konuşulanlar herkesi hayrete düşürdü. 20. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizide fettan yenge İfakat için söylenenler öyle böyle değil! Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun canlandırdığı karakterin gizli sırları açığa mı çıktı? Daha önce Gülseren Budayıcıoğlu'na Ferit'in gittiği ve hikayeyi onun anlattığı ortaya çıkmıştı. Son bölümlerde ise İfakat'ın gerçekleri gündem oldu. İşte detaylar...