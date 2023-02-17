Gülçin Santırcıoğlu'nun can yeleği düştü: 'Orhan'dan sonra abisiyle...' Yalı Çapkını'nda Seyran ve yenge İfakat'ın kaderi meğer birmiş!
Yalı Çapkını'nda Seyran ve yenge İfakat'ın kaderi meğer birmiş! Yakayı ele verdiler! Gülçin Santırcıoğlu'nun can yeleği düştü: 'Orhan'dan sonra abisiyle...'
Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merakla beklenirken hikayesi hakkında da yeni detaylar izleyiciyi şoke etmeye devam ediyor. Hikayesi gerçek dizi hakkında zaman zaman bir çok iddia ortaya atılırken, magazin programlarında da sık sık açıklamalar izleyicinin kafasını karıştırıyor. Son olarak da İfakat hakkında konuşulanlar herkesi hayrete düşürdü. 20. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizide fettan yenge İfakat için söylenenler öyle böyle değil! Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun canlandırdığı karakterin gizli sırları açığa mı çıktı? Daha önce Gülseren Budayıcıoğlu'na Ferit'in gittiği ve hikayeyi onun anlattığı ortaya çıkmıştı. Son bölümlerde ise İfakat'ın gerçekleri gündem oldu. İşte detaylar...
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Gözde Kansu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Ersin Arıcı, Emre Altuğ, Doğukan Polat, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Hülya Duyar, Selen Özbayrak, Umut Gezer, İrem Altuğ, Öznur Serçeler ve Şerif Sezer yer alıyor.
Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle dizilere de bir süre ara verildi. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm tarihi henüz açıklanmazken, izleyicileri şoke edecek yeni detaylar ortaya çıktı.
Fenomen dizinin gerçek hikaye olduğu Gülseren Budayıcıoğlu tarafından açıklanmıştı. Budayıcıoğlu, ''Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" demişti.