Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu! Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda dudak uçuklatan rakam...
Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu! Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda dudak uçuklatan rakam... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından tüm Türkiye adeta tek yürek oldu.Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında tüm Türkiye depremzedeler için adeta seferber oldu. Yardım gecesinde büyük bağışlar toplanırken Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasının yeni sahibi Esra Erol'un eşi Ali Özbir oldu.
16.02.2023 16:21 - Son Güncelleme: 16.02.2023 16:44
Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu! Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda dudak uçuklatan rakam...
Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Felaketin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında buluştu.
ESRA EROL'UN EŞİ ALDI
Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını Esra Erol'un eşi Ali Özbir 300 bin TL'ye satın aldı.