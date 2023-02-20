Kimse bunu beklemiyordu! Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe!

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmiş ve bu gelişme de izleyicileri heyecanlandırmıştı. Ancak Şubat ayının sonunun yaklaşmasına rağmen dizinin başlamaması izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. İzleyiciler büyük bir merakla yapımcı şirketten yapılacak açıklamaya odaklandı.