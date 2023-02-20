Kimse bunu beklemiyordu! Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe!
Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmiş ve bu gelişme de izleyicileri heyecanlandırmıştı. Ancak Şubat ayının sonunun yaklaşmasına rağmen dizinin başlamaması izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. İzleyiciler büyük bir merakla yapımcı şirketten yapılacak açıklamaya odaklandı.
OCAK AYI BEKLENİYORDU
Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmişti.
Bu açıklama da izleyicileri heyecanlandırmıştı. Ancak Şubat ayının sonunun yaklaşmasına rağmen dizinin başlamaması izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı.