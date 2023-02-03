Telefonla bağlanan erkek ne diyeceğini bilemedi! "4 yıldır cinsel beraberlik...." Nur Viral ve Esra Ezmeci'den bomba yayın!

Hayatta Her Şey Var programına katılan ismini vermek istemeyen erkek izleyici, 23 senelik eşini cinsel birliktelik olmayınca telefondan bulduğu bir kişi ile aldattığını itiraf etti. Nur Viral'in programına konuk olan Esra Ezmeci'nin yorumları ise izleyenleri şoke etti. Nur Viral tarafından sorulan cinsel birliktelik sorusu üzerine telefonla bağlanan kişi ne diyeceğini bilemedi. İşte detaylar...