Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Böylesi ile ilk kez karşılaşıyorum! Kaç çocuğun çıkacak daha? Ahsen Yıldırım babasını bulduğuna pişman oldu

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa ailesini bulmak için konuk olan Ahsen Yıldırım, 21 yıl önce bir cami avlusuna terk edilmişti. Ailesini bulmak isteyen Ahsen, Yeşilçam filmlerine konu olacak bir hayat hikayesine sahip olduğunu canlı yayında öğrendi. Kendisinden başka 9'u geçkin kardeşi olduğu ortaya çıkan Ahsen, babasını bulduğuna bulacağına pişman oldu. Annesinin babası tarafından Gülhane Parkı'nda dilendirildiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıkarken, aynı zamanda Ahsen'in babası Mustafa Bey'in genç bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ve o istismardan bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. Olay karşısında kanı donan Müge Anlı, "Böylesi ile ilk kez karşılaşıyorum. Kaç çocuğun çıkacak daha?" diyerek Mustafa Bey'e tepki gösterdi.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenlerin yüreklerini dağlayan bir olay yaşandı. Ahsen Yıldırım tam 21 yıl önce hastanede doğduktan sonra camiye bırakılmıştı. Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılan daha sonra evlatlık alınan Ahsen Yıldırım, yıllar sonra tesadüf eseri evlatlık olduğunu öğrenmiş ve reşit olduktan sonra da öz ailesini bulmaya karar vermişti. Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan Ahsen Yıldırım, sadece iki günlük süreç içerisinde hem kız kardeşine hem de babasına kavuştu.
BAŞKA ÇOCUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Babasına ve ablasına kavuşan Ahsen'in mutluluğu maalesef uzun sürmedi. Yıldırım kendisinden sadece 2-3 yaş büyük olan ablası Buse ile tanıştı ancak Yıldırım'ın, başka bir aileye evlatlık verilmiş Sude isminde bir kız kardeşi hatta babasının ilk evliliğinden de bir ablası ve bir ağabeyi olduğu ve annesinin yıllar önce vefat ettiği ortaya çıktı. Annesinin vefatının ardından babası Mustafa Bey'in şüpheli olarak 3 gün boyunca nezarethanede yattığı öğrenildi.
CAMİYE TERK EDİLDİ
Kız kardeş Buse; Ahsen'den önce dünyaya gelen kardeşlerinden Sude'nin aileleri tarafından maddi zorluklardan dolayı komşuları Döndü Hanım'a bıraktıklarını söyledi. Döndü Hanım'ın kendisini de evlatlık almak istediğini belirten Buse, kız kardeşi Sude'yle 10 yaşına kadar görüştüklerini ancak daha sonra iletişimlerinin koptuğunu belirtti. Ahsen'in de o 2-3 yaşındayken camiye yine maddi zorluklar nedeniyle terk edildiğini belirtti. Canlı yayında kavuşan kız kardeşler, evlatlık verilen diğer kardeşleri Sude'ye de çok kısa sürede kavuştular. Evli ve bir çocuk annesi olan Buse'yle, evlatlık verilen Sude'nin de birbirlerinden haberdar olmadan Ankara'da yaşadıkları ortaya çıktı.