Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Böylesi ile ilk kez karşılaşıyorum! Kaç çocuğun çıkacak daha? Ahsen Yıldırım babasını bulduğuna pişman oldu

1 Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenlerin yüreklerini dağlayan bir olay yaşandı. Ahsen Yıldırım tam 21 yıl önce hastanede doğduktan sonra camiye bırakılmıştı. Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılan daha sonra evlatlık alınan Ahsen Yıldırım, yıllar sonra tesadüf eseri evlatlık olduğunu öğrenmiş ve reşit olduktan sonra da öz ailesini bulmaya karar vermişti. Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan Ahsen Yıldırım, sadece iki günlük süreç içerisinde hem kız kardeşine hem de babasına kavuştu.

2 BAŞKA ÇOCUKLARI ORTAYA ÇIKTI Babasına ve ablasına kavuşan Ahsen'in mutluluğu maalesef uzun sürmedi. Yıldırım kendisinden sadece 2-3 yaş büyük olan ablası Buse ile tanıştı ancak Yıldırım'ın, başka bir aileye evlatlık verilmiş Sude isminde bir kız kardeşi hatta babasının ilk evliliğinden de bir ablası ve bir ağabeyi olduğu ve annesinin yıllar önce vefat ettiği ortaya çıktı. Annesinin vefatının ardından babası Mustafa Bey'in şüpheli olarak 3 gün boyunca nezarethanede yattığı öğrenildi.