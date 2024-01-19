Müge Anlı şaştı kaldı! Köy değil ahlaksızlık yuvası! Pavyona gidenler, yasak aşk yaşayanlar, kiralık katiller...

Eşi vurulmadan bir hafta önce köy muhtarı Hasan'ın evlerinin önünde sürekli gezdiğini söyleyen Asuman Tombak, eşi öldükten sonra köyde yayılan dedikoduları anlattı. Dedikodular şaşkınlık yarattı. Eşi Gökhan Tombak'ın köy muhtarının karısıyla ilişkisi olduklarını duyan Asuman Tombak , "Eşim öyle bir şey yapmaz. Muhtarın eşi de çıkıp hesap versin, neden böyle dedikodular vardı?" dedi.

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Baba Kemal Tombak'ın iddiasına göre ise oğlunun cinayetinde iki ismin parmağı vardı. İddialarının odağındaki kişilerden biri köyün o zamanki muhtarı, diğeri ise yan komşularıydı. Köyün eski muhtarı Hasan Uçar ile yan komşuları Emrah Duran'dan şikayetçi olduğunu söyleyen baba Kemal Tombak, "Bütün köy başsağlığı diledi, onlar evine gitti" dedi. Köy muhtarı ve eşi arasında bir define anlaşmazlığı olduğunu dile getiren Asuman Tombak'ın iddiaları ise oldukça dikkat çekiciydi. Define arayışları yüzünden eşi Gökhan Tombak'ın muhtar tarafından şikayet edildiğini iddia eden Asuman Tombak, jandarmanın muhtarın evinde sikkeler bulduğunu anlattı.