Ahsen Yıldırım olayında yeni gelişme: Çocuk sayısı 15 oldu! Müge Anlı sonunda patladı: Terbiyesiz adam! Buse itiraf etti

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bu kadarı da pes artık dedirten bir olay yaşandı. Programa ailesini bulmak için konuk olan Ahsen Nur Yıldırım, 21 yıl önce bir cami avlusuna terk edilmişti. Ailesini bulmak isteyen Ahsen, Yeşilçam filmlerine konu olacak bir hayat hikayesine sahip olduğunu canlı yayında öğrendi. Ahsen, babasının her geçen gün yeni bir çocuğunun çıkması ile şok üzerine şok yaşadı. Ahsen'in görgü tanıklarının ifadesine göre 15 kardeşi olduğu ortaya çıkarken, Ahsen'in babası Mustafa Bey'in genç bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ve o istismardan bir çocuğun daha dünyaya geldiği öğrenildi. Programa bağlanan konukların iddiaları kan dondururken kaygısız babanın tavırları herkesin sinirlerini bozdu. Olay karşısında artık patlayan Müge Anlı, "Sabrımın son sınırındayım! Terbiyesiz adam!" dedi. Mustafa Bey'in tavırlarından rahatsızlık duyan kızı Buse her şeyi anlatması için babasına yalvararak, geçmişe dair her şeyi itiraf etti. İşte detaylar...