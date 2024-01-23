Ahsen Yıldırım olayında yeni gelişme: Çocuk sayısı 15 oldu! Müge Anlı sonunda patladı: Terbiyesiz adam! Buse itiraf etti

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bu kadarı da pes artık dedirten bir olay yaşandı. Programa ailesini bulmak için konuk olan Ahsen Nur Yıldırım, 21 yıl önce bir cami avlusuna terk edilmişti. Ailesini bulmak isteyen Ahsen, Yeşilçam filmlerine konu olacak bir hayat hikayesine sahip olduğunu canlı yayında öğrendi. Ahsen, babasının her geçen gün yeni bir çocuğunun çıkması ile şok üzerine şok yaşadı. Ahsen'in görgü tanıklarının ifadesine göre 15 kardeşi olduğu ortaya çıkarken, Ahsen'in babası Mustafa Bey'in genç bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ve o istismardan bir çocuğun daha dünyaya geldiği öğrenildi. Programa bağlanan konukların iddiaları kan dondururken kaygısız babanın tavırları herkesin sinirlerini bozdu. Olay karşısında artık patlayan Müge Anlı, "Sabrımın son sınırındayım! Terbiyesiz adam!" dedi. Mustafa Bey'in tavırlarından rahatsızlık duyan kızı Buse her şeyi anlatması için babasına yalvararak, geçmişe dair her şeyi itiraf etti. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te artık bu kadarı da pes artık dedirten bir olay yaşandı. Programa ailesini bulmak için konuk olan Ahsen Nur Yıldırım'ın evlatlık verilmiş çeşme ve cami gibi yerlere bırakılmış pek çok kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin yeni gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında açıkladı.
"ONLAR BABAYSA SİZ NESİNİZ?"
Yıllardır program yapıyorum ilk defa böylesine bir olay ile karşılaşıyorum diyen Müge Anlı, "Mustafa Bey, sessiz ve sakin duruyor ama doğan bebekler çok yürek yaralayıcı. Siz böyle sessiz duruyorsunuz ama fırtınalı bir yaşamınız var. Dün artık burama kadar gelmişti. Bakanlık devreye girdi. Hakkınızda suç duyurusunda bulundular. Bundan sonra savcılık kanalıyla hatırlamadığınız bebekleri hatırlamanıza sebebiyet verecekler inanıyorum. Bu bebekler nerede? Bunu yapamazsınız. 12 tane çocuktan bahsediyoruz. Hamile bırakıyorsunuz bırakıyorsunuz, dönüyorsunuz arkanıza gidiyorsunuz. Babalığının da bir şanı vardır.Herkes çoluğu çocuğu için çalışıyor. Bir babanın kıymeti vardır. Onlar babaysa bizim bu anlattığımız ne?" dedi.
PİŞKİN SAVUNMA
Müge Anlı'nın bu sözlerine Mustafa Bey, "Almanya'daki bebeği ispatlayamadılar" yanıtını verdi. Anlı, "Ağır ceza mahkemesinde neden yargılandınız? Küçücük kızla ilgili neden şikayette bulunsunlar? Biz hepimiz bu toplumu insanıyız kimse küçücük kızını ağır ceza mahkemelerinde kaba tabirle süründürsünler? İnsanlar sana neden iftira atsın" diyerek tepki gösterdi. Mustafa Bey ise "Niye bıraktılar beni? Çünkü delil bulamadılar" dedi.