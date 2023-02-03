Müge Anlı'daki kayıp kuzenler Mustafa - Onur Yılmaz'dan son dakika! O isim uyuşturucu madde kullandıktan sonra itiraf etmiş: "Kan lekesini..."
Müge Anlı'daki kayıp kuzenler Mustafa - Onur Yılmaz'dan son dakika! O isim uyuşturucu madde kullandıktan sonra itiraf etmiş... Elazığ'da aile arasında yaşanan akılalmaz olayla ilgili Müge Anlı canlı yayınında birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atıldı. 21 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, "Babam kocamı işkence ederek öldürdü" iddiasıyla Müge Anlı yayınına katılmış ve akabinde gelen iddialar kan dondurmuştu. Nurten Nur Yılmaz'ın babasının,, "Mustafa'nın annesini dağa kaldıracağım, Mustafa'nın gözü önünde tecavüz edeceğim. Bunları çocuk doğmadan yapmam lazım" iddiası herkesi şaşkına çevirirken, olayla ilgili düzenlenen şafak operasyonuyla 13 gözaltı gerçekleşti. Bugün Atv canlı yayınına konuşan iki kuzenden gelen iki ayrı iddia izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte kayıp kuzenlerle ilgili Müge Anlı'daki son dakika gelişmeleri...
03.02.2023 12:53 - Son Güncelleme: 03.02.2023 13:03
Müge Anlı Elazığ'daki Mustafa - Onur Yılmaz kaybında 13 kişinin gözlatına alındığını açıkladı stüdyodaki feryat figan sesleri yükseldi.
"MUSTAFA'NIN GÖZÜ ÖNÜNDE ANNESİNE TECAVÜZ EDECEĞİM..."
Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu.
Mustafa Yılmaz ile kaçarak evlenen NurtenNur Yılmaz ve ailesinin yaşadıkları herkesi şaşkına çevirdi. Günlerdir milyonları ekran başına kilitleyen Elazığ'daki olayla ilgili bugün Müge Anlı'da (3 Şubat 2023 Cuma) son dakika gelişmesi yaşandı.