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Haberler Televizyon Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hizmetçi Sultan ve Ferit'in oğlu...

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hizmetçi Sultan ve Ferit'in oğlu...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Yalı Çapkını dizisi her Cuma yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak bir önceki gün 20. bölüm ekranlara gelmişti. Seyirciler bu kez 21. bölümü beklemeye başladı. Peki Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 21. bölümde neler olacak?

04.02.2023 10:30 - Son Güncelleme: 04.02.2023 10:30
Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu...

Yalı Çapkını 20. bölümü 3 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı. Gözler bu kez 21. bölüme çevrildi. Peki Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Daha önceki bölümlerde yalının hizmetlisi Sultan'ın Ferit ile yakınlaşması herkesi şoke etmişti. İddiaya göre ilerleyen bölümlerde Sultan'un küçük oğlunun Ferit'ten olduğu ortaya çıkacak. İşte Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacaklar...

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Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu...

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Fragman gelir gelmez haberimiz içerisine eklenecektir.

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu...

SULTAN VE FERİT ARASINDA NELER OLUYOR?

Dizinin gerçek hikaye olduğu daha önce açıklanmıştı. İddiaya göre Sultan'ın çocuğu da Ferit'ten. ''Diziyle ilgili en son en ilginç gelişme'' denildi. İşte detaylar...

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu...

Ferit'in Pelin ve Seyran'dan önce yalının hizmetlilerinden Sultan ile yakınlaştığı ve ikilinin 1 çocuklarının olduğunu iddia ediliyor.

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu...

Magazin yorumcuları tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyayı salladı. Ferit'in yalının hizmetçisiyle ilişkisi olduğunu ve küçük oyuncunun Ferit'in oğlu olduğunu anlatılan açıklamada ''Ferit, Seyran'la evlenmeden önce, Sultan hanımla sık sık mutfakta yakınlaşıyorlar. Fırat aslında Ferit'in çocuğu. Bu diziyle ilgili en son en ilgin gelişme.

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