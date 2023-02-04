Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu...

Yalı Çapkını 20. bölümü 3 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı. Gözler bu kez 21. bölüme çevrildi. Peki Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Daha önceki bölümlerde yalının hizmetlisi Sultan'ın Ferit ile yakınlaşması herkesi şoke etmişti. İddiaya göre ilerleyen bölümlerde Sultan'un küçük oğlunun Ferit'ten olduğu ortaya çıkacak. İşte Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacaklar...