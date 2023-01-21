Herkes başka sanıyordu! Ferit’in ’Yenge’ dediği kişi meğer... Yalı Çapkını’nda İfakat ve Orhan’ın gerçek hikayesi ortaya çıktı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi gerçek bir hikayeden uyarlandı.

Dizinin yazarı psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız" sözleriyle merakları gidermişti.