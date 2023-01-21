Herkes başka sanıyordu! Ferit'in 'Yenge' dediği kişi meğer... Yalı Çapkını'nda İfakat ve Orhan'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı!
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dizi Yalı Çapkını 18. bölüme kadar ilgi ile izlendi. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizi ile ilgili gelişmeler izleyiciyi şoke etti.
Yalı Çapkını ile ilgili gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Son bölümde Ferit, babası ve yengesini yakınlaşırken görüyor. Şoktan çıkmayan Ferit'in ilerleyen bölümlerde durumu yalıdakilere belli edecek mi, yoksa susacak mı merak edilirken, Orhan ve İfakat gerçeği izleyiciyi şaşırttı. Herkes başka sanıyordu! Gülseren Budayıcıoğlu dumura uğrattı! Ferit'in 'Yenge' dediği kişi meğer...
Yalı Çapkını dizisindeki fettan yenge İfakat'ın hikayesi duyanları şoke etti. Acılarla dolu bir hayat hikayesi olduğu ortaya çıkan İfakat'ın Orhan ile neden birlikte olduğu da gün yüzüne çıktı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi gerçek bir hikayeden uyarlandı.
Dizinin yazarı psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız" sözleriyle merakları gidermişti.