Müge Anlı'da son dakika: Cinayet itirafı ve 5 tutuklama! Mustafa Yılmaz'ın kayınpederinin akrabaları kan dondurdu: "Kelepçelediler kireç döküp..."

Mustafa Yılmaz ile kaçarak evlenen NurtenNur Yılmaz ve ailesinin yaşadıkları herkesi şaşkına çevirdi. Günlerdir milyonları ekran başına kilitleyen Elazığ'daki olayla ilgili bugün Müge Anlı'da (3 Şubat 2023 Cuma) son dakika gelişmesi yaşandı.

Müge Anlı'daki Mustafa Yılmaz kaybında flaş gelişme! Uyuşturucu madde kullandıktan sonra itiraf etmiş: "Kan lekesini..."