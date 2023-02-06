Müge Anlı'da son dakika: Cinayet itirafı ve 5 tutuklama! Mustafa Yılmaz'ın kayınpederinin akrabaları kan dondurdu: "Kelepçelediler kireç döküp..."
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı ve 5 tutuklama! Mustafa Yılmaz'ın kayınpederinin akrabaları kan donduran itiraflarda bulundu. 21 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, "Babam kocamı işkence ederek öldürdü" iddiasıyla Müge Anlı yayınına katılmış ve akabinde gelen iddialar kan dondurmuştu. Nurten Nur Yılmaz'ın babasının, "Mustafa'nın annesini dağa kaldıracağım, Mustafa'nın gözü önünde tecavüz edeceğim. Bunları çocuk doğmadan yapmam lazım" iddiası herkesi şaşkına çevirirken, olayla ilgili düzenlenen şafak operasyonuyla 13 gözaltı gerçekleşti. Bugün Atv canlı yayınında Müge Anlı son dakika cinayet itirafını ve detayları anlattı. lişmeleri...
"KELEPÇELEDİLER KİREÇ DÖKÜP..."
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı ve 5 tutuklama! Mustafa Yılmaz'ın kayınpederinin akrabaları kan dondurdu...
Müge Anlı Elazığ'daki Mustafa - Onur Yılmaz kaybında 13 kişinin gözlatına alındığını açıklamış ve stüdyodaki feryat figan sesleri yükselmişti. Gzaltında itiraflar geldi.
"MUSTAFA'NIN GÖZÜ ÖNÜNDE ANNESİNE TECAVÜZ EDECEĞİM..."
Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu.
Mustafa Yılmaz ile kaçarak evlenen NurtenNur Yılmaz ve ailesinin yaşadıkları herkesi şaşkına çevirdi. Günlerdir milyonları ekran başına kilitleyen Elazığ'daki olayla ilgili bugün Müge Anlı'da (3 Şubat 2023 Cuma) son dakika gelişmesi yaşandı.
Müge Anlı'daki Mustafa Yılmaz kaybında flaş gelişme! Uyuşturucu madde kullandıktan sonra itiraf etmiş: "Kan lekesini..."
Yayına bağlanan bir başka kuzenin iddiasına göre, Mustafa'nın amcası Nurten hakkında 'kızı geri vermem' dediği için Müge Anlı ile görüntülü görüşen kuzenin ahırını kurşunluyor.