Hızır düşmanına diz çöktürüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da heyecan dolu sahneler
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayınlanan son bölümüne Alpaslan'ın muhteşem geri dönüşü damga vurmuştu. İlyas ve Tekin'i alıp Ercan ve İshak'a teslim eden İlhan'ın hamlesi üzerine harekete geçen Behzat ve ekip, tuzağa düştü. Ancak olan bitenden haberdar olan Alpaslan, mekanı gören bir yerden ateş etmeye başladı. Böylelikle Hızır, İlyas ve Tekin kurtulurken uzaktan kimin ateş ettiğini merak konusu oldu. Son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin, yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Hızır Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının kim olduğunu öğrenebilecek mi? Kendisine kurulan tuzaktan kurtulabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 190. yeni bölümünde yaşanacak olaylar…
6 sezondur devam eden ve özellikle Kurtlar Vadisi hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, son olarak 189. bölüm ile ekrana geldi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi son bölümünde ekrana getirdiği konularla yine büyük ilgi gördü. Peki Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.