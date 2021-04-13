RAMAZAN İMSAKİYE
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Hızır düşmanına diz çöktürüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da heyecan dolu sahneler

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayınlanan son bölümüne Alpaslan'ın muhteşem geri dönüşü damga vurmuştu. İlyas ve Tekin'i alıp Ercan ve İshak'a teslim eden İlhan'ın hamlesi üzerine harekete geçen Behzat ve ekip, tuzağa düştü. Ancak olan bitenden haberdar olan Alpaslan, mekanı gören bir yerden ateş etmeye başladı. Böylelikle Hızır, İlyas ve Tekin kurtulurken uzaktan kimin ateş ettiğini merak konusu oldu. Son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin, yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Hızır Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının kim olduğunu öğrenebilecek mi? Kendisine kurulan tuzaktan kurtulabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 190. yeni bölümünde yaşanacak olaylar…

13.04.2021 09:27 - Son Güncelleme: 13.04.2021 09:27
Hızır düşmanına diz çöktürüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da heyecan dolu sahneler

6 sezondur devam eden ve özellikle Kurtlar Vadisi hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, son olarak 189. bölüm ile ekrana geldi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi son bölümünde ekrana getirdiği konularla yine büyük ilgi gördü. Peki Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

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Hızır düşmanına diz çöktürüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da heyecan dolu sahneler

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

Hızır düşmanına diz çöktürüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da heyecan dolu sahneler

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

Hızır düşmanına diz çöktürüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da heyecan dolu sahneler

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.

Hızır düşmanına diz çöktürüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da heyecan dolu sahneler

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.