Hızır düşmanına diz çöktürüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da heyecan dolu sahneler

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayınlanan son bölümüne Alpaslan'ın muhteşem geri dönüşü damga vurmuştu. İlyas ve Tekin'i alıp Ercan ve İshak'a teslim eden İlhan'ın hamlesi üzerine harekete geçen Behzat ve ekip, tuzağa düştü. Ancak olan bitenden haberdar olan Alpaslan, mekanı gören bir yerden ateş etmeye başladı. Böylelikle Hızır, İlyas ve Tekin kurtulurken uzaktan kimin ateş ettiğini merak konusu oldu. Son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin, yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Hızır Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının kim olduğunu öğrenebilecek mi? Kendisine kurulan tuzaktan kurtulabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 190. yeni bölümünde yaşanacak olaylar…

13.04.2021 09:27 - Son Güncelleme: 13.04.2021 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





