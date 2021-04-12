Sergide tuzak! Maraşlı bomba sahnesiyle yürekleri ağza getirecek

Sergide tuzak! Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un paylaştığı Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, yeni bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen Maraşlı ile Mahur'un arasında yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Öte yandan sergide Mahur'a tuzak kuruluyor. Maraşlı, Mahur'un başına gelecek tehlikeyi engelleyebilecek mi? İşte Maraşlı'nın 13. yeni bölümünde yaşanacak olaylar…

12.04.2021 09:58 - Son Güncelleme: 12.04.2021 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





