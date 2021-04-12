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Sergide tuzak! Maraşlı bomba sahnesiyle yürekleri ağza getirecek

Sergide tuzak! Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un paylaştığı Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, yeni bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen Maraşlı ile Mahur'un arasında yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Öte yandan sergide Mahur'a tuzak kuruluyor. Maraşlı, Mahur'un başına gelecek tehlikeyi engelleyebilecek mi? İşte Maraşlı'nın 13. yeni bölümünde yaşanacak olaylar…

12.04.2021 09:58 - Son Güncelleme: 12.04.2021 10:49
Sergide tuzak! Maraşlı bomba sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Maraşlı, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 12 bölümü geride bırakan dizi, yayınlanacak yeni bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitleyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergide tuzak! Maraşlı bomba sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır.

Sergide tuzak! Maraşlı bomba sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?

Sergide tuzak! Maraşlı bomba sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider.

Sergide tuzak! Maraşlı bomba sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler.

Sergide tuzak! Maraşlı bomba sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir.

Sergide tuzak! Maraşlı bomba sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek