Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü!
Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede hızla yayılan Manisa'daki dehşet evinin görüntüleri Müge Anlı'yı ve ekranları başındaki izleyicileri çileden çıkardı. 88 yaşındaki kadının işkence videosu gündeme otururken, işkenceyi görüntüleyen evin küçük gelininin foyası ortaya çıktı. Meğer yaşlı kadın ölünce taziye evinde göbek atmış... İşte Müge Anlı son bölümde dayakaçı gelinin tepki çeken görüntüleri...
07.04.2021 13:41
- Son Güncelleme: 07.04.2021 13:47