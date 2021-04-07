Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü!

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görüldü. Fadime Arslan'ı yıkayan kadın da "Vücudundaki morluklardan şüphelendim" dedi.