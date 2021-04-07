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Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü!

Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede hızla yayılan Manisa'daki dehşet evinin görüntüleri Müge Anlı'yı ve ekranları başındaki izleyicileri çileden çıkardı. 88 yaşındaki kadının işkence videosu gündeme otururken, işkenceyi görüntüleyen evin küçük gelininin foyası ortaya çıktı. Meğer yaşlı kadın ölünce taziye evinde göbek atmış... İşte Müge Anlı son bölümde dayakaçı gelinin tepki çeken görüntüleri...

07.04.2021 13:41 - Son Güncelleme: 07.04.2021 13:47
Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü!

MANİSA'DAKİ İŞKENCE EVİNDEN KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER!

Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü Atv canlı yayınında izleyenleri şoke etti.

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Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü!

Müge Anlı'da yaşanan olay Türkiye'yi şoke etti… Manisa'nın Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü!

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görüldü. Fadime Arslan'ı yıkayan kadın da "Vücudundaki morluklardan şüphelendim" dedi.

Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü!

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görüldü. Fadime Arslan'ı yıkayan kadın da "Vücudundaki morluklardan şüphelendim" dedi.

Müge Anlı foyasını meydana çıkardı! Manisa Selendi'deki işkence evinden kan donduran dans görüntüsü!

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görüldü. Fadime Arslan'ı yıkayan kadın da "Vücudundaki morluklardan şüphelendim" dedi.