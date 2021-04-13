EDHO’da şoke eden sahne! EDHO Bahar ölecek mi? Pelin Akil diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin Salı akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi EDHO'da şoke eden sahne. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki Bahar'ın vurulduğu an hafızalara kazındı ve izleyiciler hemen EDHO Bahar ölecek mi? Pelin Akıl diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıklıkla araştırmaya başladı. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni bir ayrılık mı yaşanacak? EDHO Bahar'a hayat veren Pelin Akil diziye veda mı ediyor? İşte cevabı…