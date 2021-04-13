EDHO’da şoke eden sahne! EDHO Bahar ölecek mi? Pelin Akil diziden ayrılıyor mu?
ATV'nin Salı akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi EDHO'da şoke eden sahne. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki Bahar'ın vurulduğu an hafızalara kazındı ve izleyiciler hemen EDHO Bahar ölecek mi? Pelin Akıl diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıklıkla araştırmaya başladı. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni bir ayrılık mı yaşanacak? EDHO Bahar'a hayat veren Pelin Akil diziye veda mı ediyor? İşte cevabı…
ATV'nin Salı akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi EDHO'da şoke eden sahne. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki Bahar'ın vurulduğu an hafızalara kazındı ve izleyiciler hemen EDHO Bahar ölecek mi? Pelin Akıl diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıklıkla araştırmaya başladı. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni bir ayrılık mı yaşanacak? EDHO Bahar'a hayat veren Pelin Akil diziye veda mı ediyor? İşte cevabı…
ATV'nin uzun soluklu, reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar'da Ceylan'dan sonra şimdi de Bahar'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. EDHO yeni bölüm fragmanında Hızır'I kurtarmak için kendini kurşunların önüne atan Bahar'a ne olacak? EDHO Bahar ölecek mi? Pelin Akil diziden ayrılıyor mu? Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan EDHO'ya Pelin Akil veda mı edecek?
EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.
İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.