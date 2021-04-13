Adem Polat ölü bulundu eşi yayında 'ailesini kirletmez' diyerek sinir krizi geçirdi! Müge Anlı'da aranan Adem Polat'ın ölüm nedeni...
Adem Polat ölü bulundu eşi yayında 'ailesini kirletmez' diyerek sinir krizi geçirdi! Müge Anlı'da aranan Adem Polat'tan gelen son dakika haberi, canlı yayındaki çaresiz eş Gülşen Polat'a zor anlar yaşattı. 39 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası olan Adem Polat, 10 Nisan'da Silivri'de kayboldu. Gülşen Polat ise 'Eşimin sabah 8'de nöbeti vardı onun için evden çıktı. Daha sonra telefonu bozulunca bana arkadaşından ulaşarak Silivri Dörtyol bölgesindeki görev yerine geri döneceğini söylemişti. Ama sonra öğrendim ki oraya da gitmemiş. Arkadaşlarına çok takılırdı bu yüzden kızardım ona çok' diyerek eşinin dönmesi için Müge Anlı programında çağrıda bulundu. Ancak gelen son dakika haberine göre Müge Anlı'da aranan Adem Polat ölü olarak bulundu. Peki Adem Polat'ın ölüm nedeni ne? İşte 'Eşim yapmaz, ailesini kirletmez' diyerek feryat eden acılı eşin karşı karşıya kaldığı o gerek...
Eşi Gülşen, 'Eşimin sabah 8'de nöbeti vardı onun için evden çıktı. Daha sonra telefonu bozulunca bana arkadaşından ulaşarak Silivri Dörtyol bölgesindeki görev yerine geri döneceğini söylemişti. Ama sonra öğrendim ki oraya da gitmemiş. Eşimin herhangi bir alkol sorunu yoktu. Ama benimle arkadaşlarını, neler yaptığını ya da dışarda ne işi olduğunu hiç paylaşmazdı. Arkadaşlarına çok takılırdı bu yüzden kızardım ona çok.' Diyerek eşinin dönmesi için Müge Anlı programında çağrıda bulunmuştu.
Bugün ise günlerdir her yerde kayıp olarak aranan 112 acil servis sürücüsü Adem Polat'ın öldüğünü Müge Anlı canlı yayında söylemek zorunda kaldı. Adem Polat'ın Esenyurt'ta yaşayan Neşet isimli biriyle 6 aydır görüştüğü ve madde kullandığı ortaya çıktı. Neşet'le aynı apartmanda yaşayan bina sakinleri, evden gelen yüksek sesten dolayı polisi arayarak şikayette bulunmuş. Gelen ekipler Neşet'in kullandıkları maddeden dolayı rahatsızlandığı fark ederek hastaneye kaldırılması üzerine Neşet'in abisi evine gitmiş orada ise Adem Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşmış.