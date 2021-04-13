Adem Polat ölü bulundu eşi yayında 'ailesini kirletmez' diyerek sinir krizi geçirdi! Müge Anlı'da aranan Adem Polat'ın ölüm nedeni...

Eşi Gülşen, 'Eşimin sabah 8'de nöbeti vardı onun için evden çıktı. Daha sonra telefonu bozulunca bana arkadaşından ulaşarak Silivri Dörtyol bölgesindeki görev yerine geri döneceğini söylemişti. Ama sonra öğrendim ki oraya da gitmemiş. Eşimin herhangi bir alkol sorunu yoktu. Ama benimle arkadaşlarını, neler yaptığını ya da dışarda ne işi olduğunu hiç paylaşmazdı. Arkadaşlarına çok takılırdı bu yüzden kızardım ona çok.' Diyerek eşinin dönmesi için Müge Anlı programında çağrıda bulunmuştu.