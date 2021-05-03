Müge Anlı'da aranan Lütfiye Gündüz ile 8 yıl önce işlenen Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim: Ahmet Taşkın iki kadını da...

"NEZEN'İ ÖLDÜRDÜĞÜM GİBİ SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Nezen Germiyen cinayeti ve kayıp Lütfiye Gündüz ile de bağlantılı olduğu öğrenilen şüpheli Ahmet Taşkın'ın kendisine o dönem defalarca saldırıda bulunup tehditler savurduğunu açıklayan Büşra Koçyiğit, şunları ifade etti: "Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Seni dağa kaçıracağım. Şu Lütfiye'yi bize verin' dedi. Bana ağza alınmayacak sözlerde bulundu. Kafama silah dayadı. Okula giderken defalarca arabayı üzerime sürdü. Korktuğum için sustum."