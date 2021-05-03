Müge Anlı'da aranan Lütfiye Gündüz ile 8 yıl önce işlenen Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim: Ahmet Taşkın iki kadını da...
Müge Anlı'da aranan Lütfiye Gündüz ile 8 yıl önce işlenen Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim; Ahmet Taşkın! Nevşehir'de 2013 yılında kaybolan Lütfiye Gündüz'ün kaybı Müge Anlı'da araştırılırken, 4 çocuk annesinin kaybından 5 ay önce işlenen cinayet yeniden gündeme geldi. Kaybolduğunda 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz ile 2013 yılında Müge Anlı'da işlenen Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantı izleyenleri şoke etti. İki olayda da aynı isimden şüpheleniyor; Ahmet Taşkın! Canlı yayında adı geçen baş şüpheli Ahmet Taşkın hakkında ortaya atılan iddialar ise tüyler ürpertti.
Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Nezen Germiyan cinayetiyle Lütfiye Gündüz'ün bağlantısı ne? İşte detaylar...
Her iki olayda da aynı isimlerden şüpheleniliyor...
Müge Anlı Bugünkü canlı yayınında Gaziantep'te yaşanan bir olayı hatırlatıp, seneler sonra başka bir olayın tekrardan hatırlanmasına dikkat çekti ve Nezen ile Lütfiye Gündüz'ün olaylarının benzerliğinden bahsetti. Müge Anlı, o dönemler çok fazla Nezen'in olayını anlamlandıramadığını ama şimdi Lütfiye Hanım'ın etrafındaki kişilerin aynı olmasının aynı cinayetlermiş gibi olduğunu dile getirdi. Lütfiye Hanım'ın cinayeti ile ilgilenen sayın savcının iki kişinin ifadesini alacağını söyleyen Müge Anlı Büşra Hanım'ın ve Duran Bey'in gidip ifade vereceğini söyledi.
İki olay arasında nasıl bir bağlantı var?
2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Çarpıcı iddiayı, kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit dile getirdi.
Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu gece görüşen kişi konuştu...
"NEZEN'İ ÖLDÜRDÜĞÜM GİBİ SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"