Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan üstünü çizmişti herkes kendi yoluna! Artık TV 8 ekranlarında olmayacak final tarihi de kesinleşti

Dedikodular arttı arttı ve sonunda gerçek oldu artık final tarihi bile belli... Şu sıralar Survivor ile çok konuşulan TV 8 ve Acun Ilıcalı bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Haftanın 5 günü ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor, TV 8'in yayın akışında büyük bir yer tutuyor. Öte yandan Masterchef'in reytinglerinin iyi olması nedeniyle sezon başın başlamayan jüri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye'nin başlaması da bekleniyor. Bu akışın TV 8'i sıkıntıya soktuğu ve bazı yayınların final yaptıralabileceği iddiaları kulislerde dolaşıyordu. Bu iddialaa netlik kazandı ve Doğduğun Ev Kaderindir'in final tarihi belli oldu.

03.05.2021 17:55 - Son Güncelleme: 03.05.2021 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





