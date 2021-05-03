Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan üstünü çizmişti herkes kendi yoluna! Artık TV 8 ekranlarında olmayacak final tarihi de kesinleşti
Dedikodular arttı arttı ve sonunda gerçek oldu artık final tarihi bile belli... Şu sıralar Survivor ile çok konuşulan TV 8 ve Acun Ilıcalı bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Haftanın 5 günü ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor, TV 8'in yayın akışında büyük bir yer tutuyor. Öte yandan Masterchef'in reytinglerinin iyi olması nedeniyle sezon başın başlamayan jüri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye'nin başlaması da bekleniyor. Bu akışın TV 8'i sıkıntıya soktuğu ve bazı yayınların final yaptıralabileceği iddiaları kulislerde dolaşıyordu. Bu iddialaa netlik kazandı ve Doğduğun Ev Kaderindir'in final tarihi belli oldu.
03.05.2021 17:55
- Son Güncelleme: 03.05.2021 17:55
Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye başlayacak olması ve Survivor 2021'in haftanın çoğu gününü işgal etmesi ortalığı karıştırmıştı ilk önce.
Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.
Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyordu. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde sona gelindi. İki sezondur televizyonda izleyenleriyle buluşan yapımda birkaç hafta önce başrol Mehdi'nin ölerek yapımdan ayrılmasıyla beraber dizi, beklenen ilgi alamamıştı.
Seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Demet Özdemir ile Engin Öztürk'ün başrolünü paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Fenomen dizi 43'üncü bölümde ekrana veda ediyor.