Eski kocası bildiklerini gizliyor mu?

Müge Anlı, Duran Bey'in çok yalan söylediğini ondan dolayı artık inanmadığını belirtti. Nurullah Bey, bir pisliğe bulaştığını ama hata ettiğini söyledi. Nurullah Bey'in ifadesi okundu. Müge Anlı, Nurullah'ın arabayı da bildiğini her şeye göz yumduğunu ve bu işlere gayet de hâkim olduğunu ifade etti. Müge Anlı, Duran Bey'in bir şeyler bildiğini eğer bilmese polise niye gitsin zaten eşi orada burada gezen birisi olduğunu biliyor. Ciddi bir durum olmasa neden gidip polise kayıp başvurusunda bulunasın dedi.