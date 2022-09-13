Haberler Haber Videoları Müge Anlı son bölümde olay itiraf! O sözler ağızları açık bıraktı! Vahşice öldürülen 'DJ Gezgin' Mehmet Karahan'ın yeğeni: "Dayım bir daha..."

Müge Anlı son bölümde olay itiraf! O sözler ağızları açık bıraktı! Vahşice öldürülen 'DJ Gezgin' Mehmet Karahan'ın yeğeni: "Dayım bir daha..."

Müge Anlı son bölümde olay itiraf! O sözler ağızları açık bıraktı! Vahşice öldürülen 'DJ Gezgin' Mehmet Karahan'ın yeğeni: "Dayım bir daha..."
13.09.2022 13:38

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Müge Anlı son bölümde olay itiraf! O sözler ağızları açık bıraktı! Vahşice öldürülen 'DJ Gezgin' lakaplı Mehmet Karahan'ın katili kim? Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim bildiklerini saklıyor mu yoksa cinayetin içinde parmağı mı var? Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikili arasında tansiyon yükselirken Müge Anlı ekibine konuşan Bahattin Bey, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. Olayın gününü ve fotoğrafını gösteren Bahattin Bey'in Alim hakkındaki sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.

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Vahşice öldürülen 'DJ Gezgin' Mehmet Karahan'ın yeğeniyle ilgili Bahattin Bey'in itirafı milyonları ekran başına kilitledi.

Müge Anlı son bölümde olay itiraf! O sözler ağızları açık bıraktı! Vahşice öldürülen 'DJ Gezgin' Mehmet Karahan'ın yeğeni: "Dayım bir daha..."

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