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Müge Anlı canlı yayında Palu aile fertlerinin savunmalarını okudu:Tuncer Ustael ayağından ağaca bağladı ve...

08.04.2019 13:37

Müge Anlı canlı yayında, ilk duruşması gerçekleşen Palu ailesi olayıyla ilgilli son dakika gelişmelerini aktardı. Dünyayı sarsan, 'canavarca hislerle adam öldürme' başta olmak üzere, birçok suçtan yargılanan Palu ailesinin ilk savunması alındı. Müge Anlı 8 Nisan canlı yayında Tuncer Ustael ve Hava Palu başta olmak üzere tüm Palu fertlerinin savunmasını okudu. İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında son dakika gelişmeleri...


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