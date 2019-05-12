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Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde şok gelişme! Konya'daki mehir cinayetinden sağ çıkan Büşra Büyükşen...

12.05.2019 15:43

Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Konya'da işlenen mehir cinayetiyle ilgili akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Esrarengiz cinayetle ilgili ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ertuğrul Ekmekçi hakkında şok iddiada bulundu. Müge Anlı ekibi, Konya'da yaşanan cinayet evinde Büşra Büyükşen'in evden kaçma anını canlandırdı ve bakın nasul bir gerçek ortaya çıktı. İşte Konya'daki evlerinde öldürülen Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar!


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