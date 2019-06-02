Müge Anlı Ecrin bebek hakkında korkunç detayı ortaya çıkardı! Ecrin bebeğin katili... Ecrin bebek bulundu mu? 02.06.2019 17:10

Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili o detayı kaçırmadı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin bebekle ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünden kaybolan Ecrin bebek bulundu mu? Bölgede yapılan arama çalışmalarında bulunan parçalanmış kemik parçaları Ecrin'e mi ait? Ecrin'in otopsi raporu çıktı mı? Türkiye'nin cevabını merak ettiği bu sorularla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin detayında!