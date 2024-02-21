Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme! Canlı yayında duyurdu: Yeni detaylar var

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz günlerde bir süredir kayıp olan Mehmet Ali Özdemir dosyası damga vurmuştu. Hatay'da kaybolan ve günlerdir aranan Özdemir'in geçtiğimiz aylarda cansız bedeni bulunmuştu. Bugün gerçekleşen programda Müge Anlı olaya dair sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı günlerce işlenmişti. Anlı, geçtiğimiz aylarda Özdemir'in cansız bedeninin çalılıkların dibinde bulunduğunu belirtmişti.
CESEDİN YANINDA MEYVE VE SEBZELER BULUNDU
Cesedin yanında bulunan meyve ve sebzeler ise oldukça dikkat çekmişti. Bu meyve ve sebzelerin cesedin hayvanlar tarafından yenilmesi amacıyla konulduğu düşünülmüştü.
YENİ GELİŞMELER VAR
Müge Anlı 21 Şubat Çarşamba tarihli yayında olaya dair yeni gelişmeler yaşandığını duyurdu.