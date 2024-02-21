Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme! Canlı yayında duyurdu: Yeni detaylar var

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz günlerde bir süredir kayıp olan Mehmet Ali Özdemir dosyası damga vurmuştu. Hatay'da kaybolan ve günlerdir aranan Özdemir'in geçtiğimiz aylarda cansız bedeni bulunmuştu. Bugün gerçekleşen programda Müge Anlı olaya dair sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...