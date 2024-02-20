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Çocuğunun engelli maaşı ile kaçtı! Birsen Sarıçiçek'in söyledikleri Rahmi Bey'i çıldırttı: Ahlak kalmadı

Müge Anlı Tatlı Sert'te kayıplar aranamaya, cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Programın 20 Şubat Salı tarihli bölümünde 24 yaşındaki Birsen Sarıçiçek arandı. 8 yıllık eşi Ali Sarıçiçek ve babası, Birsen'i bulmak umuduyla soluğu Müge Anlı'da aldı. Eşini 'öküzüm' diye seven, saf olduğu için kandırıldığını söyleyen Ali Bey'in daha önce 6 kez aldatıldığını itiraf etmesi programa bomba gibi düşerken Birsen Hanım dakikalar içerisinde bulundu. Eve dönmek istemeyen Birsen Hanım'ın sözleri Rahmi Bey'i çileden çıkardı. Müge Anlı Birsen Sarıçiçek olayı nedir? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 14:46 Güncelleme 20 Şubat 2024, 14:46
Çocuğunun engelli maaşı ile kaçtı! Birsen Sarıçiçek’in söyledikleri Rahmi Bey’i çıldırttı: Ahlak kalmadı 1

Birsen Sarıçiçek, 10 Şubat 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta ortadan kayboldu. Birsen Sarıçiçek'in eşi Ali Sarıçiçek ve babası Birsen'i bulabilmek amacıyla soluğu Müge Anlı'da aldı.

Çocuğunun engelli maaşı ile kaçtı! Birsen Sarıçiçek’in söyledikleri Rahmi Bey’i çıldırttı: Ahlak kalmadı 2

Üç çocuğunun annesi olan Birsen'i 'Öküzüm' ve 'Pisliğim' diye sevdiğini söyleyen Ali Bey, eşine dönmesi için çağrıda bulundu.

Çocuğunun engelli maaşı ile kaçtı! Birsen Sarıçiçek’in söyledikleri Rahmi Bey’i çıldırttı: Ahlak kalmadı 3

"EŞİM ÇOK SAF"

Aile, Birsen'den en son 11 gün önce haber aldıklarını, o zamandan beri yalnızca mesajlaşarak iletişim kurabildiklerini belirtti. Birsen'in eski sevgilisi Mahmut Babat tarafından kaçırıldığından şüphelenen aile, Birsen'in güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi. Birsen'i daha önce 5-6 defa telefonda mesajlaşırken yakalandığı söyleyen Ali Bey, evliliği için fedakarlık yaptığını belirterek, "Eşim, çok saf kandırıldı" dedi.

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