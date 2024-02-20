Çocuğunun engelli maaşı ile kaçtı! Birsen Sarıçiçek'in söyledikleri Rahmi Bey'i çıldırttı: Ahlak kalmadı

Üç çocuğunun annesi olan Birsen'i 'Öküzüm' ve 'Pisliğim' diye sevdiğini söyleyen Ali Bey, eşine dönmesi için çağrıda bulundu.

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"EŞİM ÇOK SAF"

Aile, Birsen'den en son 11 gün önce haber aldıklarını, o zamandan beri yalnızca mesajlaşarak iletişim kurabildiklerini belirtti. Birsen'in eski sevgilisi Mahmut Babat tarafından kaçırıldığından şüphelenen aile, Birsen'in güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi. Birsen'i daha önce 5-6 defa telefonda mesajlaşırken yakalandığı söyleyen Ali Bey, evliliği için fedakarlık yaptığını belirterek, "Eşim, çok saf kandırıldı" dedi.