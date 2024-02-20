Çocuğunun engelli maaşı ile kaçtı! Birsen Sarıçiçek'in söyledikleri Rahmi Bey'i çıldırttı: Ahlak kalmadı

Birsen Sarıçiçek, 10 Şubat 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta ortadan kayboldu. Birsen Sarıçiçek'in eşi Ali Sarıçiçek ve babası Birsen'i bulabilmek amacıyla soluğu Müge Anlı'da aldı.
Üç çocuğunun annesi olan Birsen'i 'Öküzüm' ve 'Pisliğim' diye sevdiğini söyleyen Ali Bey, eşine dönmesi için çağrıda bulundu.
"EŞİM ÇOK SAF"
Aile, Birsen'den en son 11 gün önce haber aldıklarını, o zamandan beri yalnızca mesajlaşarak iletişim kurabildiklerini belirtti. Birsen'in eski sevgilisi Mahmut Babat tarafından kaçırıldığından şüphelenen aile, Birsen'in güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi. Birsen'i daha önce 5-6 defa telefonda mesajlaşırken yakalandığı söyleyen Ali Bey, evliliği için fedakarlık yaptığını belirterek, "Eşim, çok saf kandırıldı" dedi.