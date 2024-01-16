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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 14:57

🔴 Mehmet Ali Özdemir ölü bulundu! Müge Anlı kan donduran ayrıntıya ''Vahşet'' diyerek dikkat çekti 🎥

🔴 Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi kayıp ihbarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler eşi Meryem'in üzerine çevrilirken, Meryem programa gelmeyi reddederek adeta kayıplara karıştı. Müge Anlı, programın bugünkü bölümünde Mehmet Ali Özdemir'in cesedinin bulunduğunu duyurdu. Cesedin bulunduğu yerde kavun, turp, havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin bulunması ise oldukça dikkat çekti. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Öldüren kişi cesedin parçalanmasını mı istedi? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar... 🎥

Mehmet Ali Özdemirin cesedi bulundu! Müge Anlı kan donduran vahşeti anlattı! Hayvanlar parçalasın diye yanına sebze ve meyve mi konuldu?
Mehmet Ali Özdemir'in cesedi bulundu! Müge Anlı kan donduran vahşeti anlattı! Hayvanlar parçalasın diye yanına sebze ve meyve mi konuldu?

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