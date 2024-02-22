Müge Anlı'daki Gamze Gündoğan'a ne oldu? Herkesi çıldırttılar: Yeterse yeter! Yasemin ilişkisini itiraf etti

Ömer ve Yasemin çifti 2 yaşındayken kaybolan kızları Gamze Gündoğan'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Olayla ilgili çarpıcı gelimeler yaşandı. Müge Anlı'nın sıkıştırması üzerine Yasemin Hanım, gerçeği söyledi. Yasemin Hanım, eşi Ömer'in kardeşi Nazmi ile ilişkisini olduğunu ve eşinin mesajları yakaladığını itiraf etti. Gamze bebeğe ne oldu? İşte detaylar...
Müge Anlı'da Gamze bebek olayı gündeme damga vurdu. Ömer ve Yasemin Gündoğdu çifti, 2004 yılında Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaybolan kızları Gamze'yi bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı.Olayla ilgili 22 Şubat Perşembe günü yayında çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Müge Anlı ekibine ulaşan bir gizli tanığın iddiaları olayların başka bir boyuta evrilmesine neden oldu. Gizli tanık, "Yasemin'in kasap Mümin ile ilişkisi vardı. Bu kişi çocuğu kaçırıp satmış. Mümin Yasemin ile ilişkisi ortaya çıkacak diye bunu yapmış. Çocuk yaz ayında kaçırılmış. Mümin Bey'in çocuğu Gamze'yi almış. Anıl'ın hatırlamadıklarını söylemesine anlam veremiyorum. Korkacak bir şey yok herkes doğruyu söylemeli" dedi.
AKRABA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Kasap Mümin'in Mecit'in akrabası olduğu ortaya çıktı. Yaşananları anlam veremeyen Şevki Hoca bile anlamakta güçlük çekti.