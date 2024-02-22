Müge Anlı'daki Gamze Gündoğan'a ne oldu? Herkesi çıldırttılar: Yeterse yeter! Yasemin ilişkisini itiraf etti

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Müge Anlı ekibine ulaşan bir gizli tanığın iddiaları olayların başka bir boyuta evrilmesine neden oldu. Gizli tanık, "Yasemin'in kasap Mümin ile ilişkisi vardı. Bu kişi çocuğu kaçırıp satmış. Mümin Yasemin ile ilişkisi ortaya çıkacak diye bunu yapmış. Çocuk yaz ayında kaçırılmış. Mümin Bey'in çocuğu Gamze'yi almış. Anıl'ın hatırlamadıklarını söylemesine anlam veremiyorum. Korkacak bir şey yok herkes doğruyu söylemeli" dedi.