Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir olayında yeni gelişme! Araçtan çıkan çarpıcı detay! Eve neden sıva yaptılar? Eşi kayıplara karıştı

ATV'nin merakla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya devam ediyor. Günler önce Hatay'dan kaybolan Mehmet Ali Özdemir'in kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi kayıp ihbarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler eşi Meryem'in üzerine çevrilirken, Meryem programa gelmeyi reddederek adeta kayıplara karıştı. Öte yandan Anlı, olaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi canlı yayında duyurdu. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? Evi neden sıvadılar? İşte detaylar...