Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde şok gelişme! Konya'daki mehir cinayetinden sağ çıkan Büşra Büyükşen...

Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili kriminal raporunda rastlanan swap iziyle ilgili 4 kişiden biri de aynı köyde oturan Ertuğrul isminde bir gençti. Yayına katılan Ertuğrul'un abisi Mevlüt bey kardeşinin daha önce katıldığı bir eğlencede silah sıktığını söylemiş "Ertuğrul'un cinayetten bir gün önce komşumuz Mahmut Çavdarcı'nın oğlunun eğlencesinde tüfek attığını gören arkadaşları var" açıklamasını yapmıştı.