Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde şok gelişme! Konya'daki mehir cinayetinden sağ çıkan Büşra Büyükşen...
Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Konya'da işlenen mehir cinayetiyle ilgili akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Esrarengiz cinayetle ilgili ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ertuğrul Ekmekçi hakkında şok iddiada bulundu. Müge Anlı ekibi, Konya'da yaşanan cinayet evinde Büşra Büyükşen'in evden kaçma anını canlandırdı ve bakın nasıl bir gerçek ortaya çıktı. İşte Konya'daki evlerinde öldürülen Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Konya'da işlenen mehir cinayetiyle ilgili şok gelişme yaşandı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, cinayetle ilgili swap raporunda vücudunda atış artıkları bulunan Ertuğrul Ekmekçi hakkında şok bilgiler paylaştı.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE KONYA'DAKİ MEHİR CİNAYETİYLE İLGİLİ ŞOK GELİŞME! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili kriminal raporunda rastlanan swap iziyle ilgili 4 kişiden biri de aynı köyde oturan Ertuğrul isminde bir gençti. Yayına katılan Ertuğrul'un abisi Mevlüt bey kardeşinin daha önce katıldığı bir eğlencede silah sıktığını söylemiş "Ertuğrul'un cinayetten bir gün önce komşumuz Mahmut Çavdarcı'nın oğlunun eğlencesinde tüfek attığını gören arkadaşları var" açıklamasını yapmıştı.
"CİNAYET GECESİ KAN TER İÇİNDE EVE GELDİ"
Müge Anlı son bölümde canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ertuğrul Ekmekçi'nin annesinin konuşmalarına şahit olduğunu anlattı. İzleyici, "Ertuğrul Ekmekçi'nin annesinin konuşmasına şahit olmuştum. Ben salmak istemedim o ısrarla dışarı çıktı. Soluk soluğa eve geldi, 'ne oldu oğlum' diye sordum, hırsız kovaladı anne, ince uzun boylu birisi duvara tırmanıyordu, onun peşindeydik." şeklinde bir konuşma geçtiğini belirtti.
Ardından Müge Anlı ekibi, cinayet gecesi Büşra Büyükşen'in Konya'daki dehşet evinden kaçışını canlandırdı. İşte Konya'daki mehir cinayetinin işlendiği dehşet evinden tek sağ kurtulan Büşra Büyükşen'in kaçma anı...
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE KONYA'DAKİ MEHİR CİNAYETİYLE İLGİLİ ŞOK GELİŞME! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN