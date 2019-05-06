Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Konya'daki mehir cinayetiyle ilgili araştırmalar devam ederken, şok gelişme yaşandı. Konya'daki esrarengiz cinayetle ilgili ortaya çıkan swap raporuna göre vücudunun birden fazla yerinde atış artıkları bulunan Uğur Büyükşen, 6 Mayıs Müge Anlı stüdyosunda Müge Anlı'nın soruları karşısında sinirlenince bakın ne yaptı!
06.05.2019 17:52
- Son Güncelleme: 06.05.2019 18:04
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişme yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı, Konya'daki mehir cinayetiyle ilgili Uğur Büyükşen'e yönelttiği sorular üzerine ilginç bir tepkiyle karşılaştı.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA MEHİR CİNAYETİYLE İLGİLİ ŞOK GELİŞME! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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