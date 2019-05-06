Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişme yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı, Konya'daki mehir cinayetiyle ilgili Uğur Büyükşen'e yönelttiği sorular üzerine ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA MEHİR CİNAYETİYLE İLGİLİ ŞOK GELİŞME! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

6 MAYIS MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE - TIKLA