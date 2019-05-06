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Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda...

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Konya'daki mehir cinayetiyle ilgili araştırmalar devam ederken, şok gelişme yaşandı. Konya'daki esrarengiz cinayetle ilgili ortaya çıkan swap raporuna göre vücudunun birden fazla yerinde atış artıkları bulunan Uğur Büyükşen, 6 Mayıs Müge Anlı stüdyosunda Müge Anlı'nın soruları karşısında sinirlenince bakın ne yaptı!

06.05.2019 17:52 - Son Güncelleme: 06.05.2019 18:04
Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişme yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı, Konya'daki mehir cinayetiyle ilgili Uğur Büyükşen'e yönelttiği sorular üzerine ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA MEHİR CİNAYETİYLE İLGİLİ ŞOK GELİŞME! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda...

Konya'daki evlerinde kızları Büşra Büyükşen ile birlikte oturan Necla ve Metin Büyükşen, iddiaya göre evlerine giren maskeli bir kişi tarafıdan öldürüldü. Olaydan sağ kurtulan Büşra Büyükşen'in çelişkili ifadeleri dikkat çekmeye devam ederken, 6 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme yaşandı!

Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda...

Hem aile hem de köy halkı cinayetten öldürülen Büyükşen çiftinin oğlu Uğur Büyükşen ve eşi Betül Büyükşen'i sorumlu tutarken, stüdyoya gelen çift iddiaları reddediyor.

Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda...

Cinayetin tek görgü tanığı Büşra Büyükşen'de Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olurken, olay anında başına aldığı dipçik darbesiyle baygınlık geçirdiği için hiçbir detayı hatırlamıyor.

Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda...

Müge Anlı ve ekibi Metin ve Necla Büyükşen çiftinin katillerini ararken ortaya atılan iddialar birbiri ardına geliyor.

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