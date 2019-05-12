Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı! Milyoner 823.bölüm soru ve cevapları...
ATV ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 823.bölümü yine milyonları ekranları başına kilitledi. Birbirinden farklı yarışmacılar ve ilginç sorularla yarışmacılarının ve izleyenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümüne 'Hangi ülkenin Türkçedeki adı doğru yazılmıştır?' sorusu damga vurdu. Peki 'Hangi ülkenin Türkçedeki adı doğru yazılmıştır?' sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 823. yeni bölüm soru ve cevapları...
12.05.2019 03:54
- Son Güncelleme: 12.05.2019 03:55
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