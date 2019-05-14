Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan anne Sevcan Kurnaz, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolmasıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İddiaların odağındaki abla 14 Mayıs Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Sevcan Kurnaz, ablasının sözleri üzerinde şok gerçeği itiraf etti.
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili şok itiraf!14.05.2019 12:46
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