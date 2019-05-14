Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok itiraf: Ecrin'in babası ablamı... Ecrin Kurnaz intikam için mi kaçırıldı? 14.05.2019 12:12

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz, 14 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında şok eden bir itirafta bulundu. Müge Anlı canlı yayında Ecrin olayının ardı arkasını araştırırken, 8 gündür haber alınamayan Ecrin bebeğin annesinden herkesi şok eden bir itiraf geldi! Müge Anlı ve stüdyodaki konuklar bu gerçekler karşısında şaşkına döndü. Sevcan Kurnaz'ın itirafının ardından 'Ecrin'e ne oldu?' sorusunun cevabına bir adım daha yaklaşıldı! İşte 14 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi!