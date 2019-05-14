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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran olay! Risk alan yarışmacı hüsrana uğradı...

Atv ekranlarında yayınlanan, Murat Yıldırım'ın sunduğu fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 824. yeni bölümü ilgiyle takip edildi. Milyoner'de geceye "Hangisi bir meslektir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Risk alarak verdiği cevapta hüsrana uğradı. Peki "Hangisi bir meslektir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 824. yeni bölümü soru ve cevapları...

14.05.2019 00:11 - Son Güncelleme: 14.05.2019 03:16
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran olay! Risk alan yarışmacı hüsrana uğradı...

Murat Yıldırım'ın sunduğu fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran olay! Risk alan yarışmacı hüsrana uğradı...

Birbirinden ilginç soruların olduğu geceye "Hangisi bir meslektir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran olay! Risk alan yarışmacı hüsrana uğradı...

Risk alarak verdiği cevapta hüsrana uğradı....

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran olay! Risk alan yarışmacı hüsrana uğradı...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 824. yeni bölümü soru ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran olay! Risk alan yarışmacı hüsrana uğradı...
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