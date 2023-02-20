Müge Anlı çorbasını hayal ederek hayata tutunmuştu! Depremden 7 gün sonra çıkan Necati Karagön ATV canlı yayınında: "İdrarımı içtim..."
Müge Anlı ve Dostları çorbası hayaliyle hayata tutunmuştu... Depremden 7 gün sonra çıkan Necati Karagön ATV canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce can alan deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremde yaşadıklarını anlatan ve ailesinden 14 kişiyi kaybeden depremzede Necati Karagön, Hatay merkezde oturdukları 7 katlı apartmanın 2. katından tam 7. günde çıkarılmıştı. Müge Anlı çorbasıyla hayata tutunan Necati Karagön'ün hayali gerçek oldu, Müge Anlı ekibi anında istediği sıcak çorbayı ona ulaştırdı. Ardından Müge Anlı ile görüntülü konuşan depremzede bugün ATV canlı yayınında Müge Anlı'ya yaşadıklarını anlattı.
20.02.2023 10:54 - Son Güncelleme: 20.02.2023 11:14
Müge Anlı ATV canlı yayınına başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketinin ardından Müge Anlı ve ekibi sahada yer aldı.
Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan bir vatandaş istediği 3 şeyi ambulansta anlattı.