Tam 4 yıl sonra bir ilk yaşandı! Diriliş Ertuğrul'u tahtından edecek dizi belli oldu!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük heyecanla izlenen ve 5 yıllık macerasını 2019 yılı itibariyle sonlandıran Diriliş Ertuğrul dizisinin tekrar bölümleri dahi heyecanla izleniyor. Dizinin final yapmasının ardından 4 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre, Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı.