Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm! Hercai yeni bölümde neler olacak?
Atv'nin kısa sürede Türkiye ve dünya çapında reyting rekorları kıran dizisi Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Hercai 7. bölümde neler olacak? Azat Şadoğlu, Reyyan'ı alıp kendisine hanım yapacağını cümlealeme duyurur. Ancak Miran, Reyyan'ın gözlerindeki aşkı gördüğünden Azat ile gitmeyeceğini düşünür. İşte Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı ve Hercai yeni bölümden ipuçları!
24.04.2019 17:19
- Son Güncelleme: 24.04.2019 17:21
Hercai izleyicileri beklediği 2. fragmana kavuştu. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bu hafta neler olacak? Azat Şadoğlu, amcasının kızı Reyyan'ı kendisine hanım yapabilecek mi? İşte Hercai 7. yeni bölümden ipuçlar!
HERCAİ 7. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA
DİĞER GALERİLER