GaleriTelevizyon

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm! Hercai yeni bölümde neler olacak?

Atv'nin kısa sürede Türkiye ve dünya çapında reyting rekorları kıran dizisi Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Hercai 7. bölümde neler olacak? Azat Şadoğlu, Reyyan'ı alıp kendisine hanım yapacağını cümlealeme duyurur. Ancak Miran, Reyyan'ın gözlerindeki aşkı gördüğünden Azat ile gitmeyeceğini düşünür. İşte Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı ve Hercai yeni bölümden ipuçları!

24.04.2019 17:19 - Son Güncelleme: 24.04.2019 17:21
Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm! Hercai yeni bölümde neler olacak?

Hercai izleyicileri beklediği 2. fragmana kavuştu. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bu hafta neler olacak? Azat Şadoğlu, amcasının kızı Reyyan'ı kendisine hanım yapabilecek mi? İşte Hercai 7. yeni bölümden ipuçlar!

HERCAİ 7. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 7. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm! Hercai yeni bölümde neler olacak?

AZAT, NASUH AĞAYA MEYDAN OKUYOR!

Hercai yeni bölümde Azat, dedesi Nasuh Ağa'nın karşısına çıkarak Reyyan'ı konağa geri getirir. Reyyan'ın yeri bu konaktır diyen Azat, namuslarını nikahla temizleyeceğini ve kendisine hanım yapacağını söyler.

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm! Hercai yeni bölümde neler olacak?

Bunu duyan Miran, Reyyan'ı çekip Şadoğlu konağından almak ister. Kardeş gibi büyüdüğü sağ kolu Fırat, hayatını tehlikeye atmaması için Miran'a engel olur.

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm! Hercai yeni bölümde neler olacak?

MİRAN'IN AŞK İTİRAFI!

Miran Aslanbey, Hercai 7. bölümde Reyyan'a aşık olduğunu hem kendisine hem de Fırat'a itiraf edecek!

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm! Hercai yeni bölümde neler olacak?

MİRAN AŞKINI HAYKIRCAK!

Miran, kardeş gibi gördüğü Fırat'a, "Ölmemi istese bile o gözlerin ardını gördüm.
Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm.
Reyyan gitmez! Gitmez..." diyerek içini açacak. Ancak bunu yine Miran tarzıyla yapacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı canlı yayınında şok eden son dakika gelişmesi! Konya'daki cinayetin swap raporu ortaya çıktı! Katiller...
Müge Anlı canlı yayınında şok eden son dakika gelişmesi! Konya'daki cinayetin swap raporu ortaya çıktı! Katiller...