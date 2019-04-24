Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm! Hercai yeni bölümde neler olacak?

MİRAN AŞKINI HAYKIRCAK!

Miran, kardeş gibi gördüğü Fırat'a, "Ölmemi istese bile o gözlerin ardını gördüm.

Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm.

Reyyan gitmez! Gitmez..." diyerek içini açacak. Ancak bunu yine Miran tarzıyla yapacak.