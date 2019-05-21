İşte Kim Milyoner Olmak İster'in en çok konuşulan soruları | Milyoner final soruları

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 15'inci soru, 1 milyon liralık büyük ödülün kazanıldığı soru. Henüz bu sorulara doğru yanıt veren çıkmadı. İşte her bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen 1 milyon lira ödüle sahip Kim Milyoner Olmak İster derleme soruları...