İşte Kim Milyoner Olmak İster'in en çok konuşulan soruları | Milyoner final soruları
Murat Yıldırım'ın sunumuyla her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, milyonlarca izleyicinin favori yarışması olmaya devam ediyor. Her yeni bölümüyle izleyicilere birbirinden heyecanlı dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç soru ve cevapları ile de çok konuşuluyor. İşte sevilen sunucu Murat Yıldırım'ın sunduğu, Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 11 final sorusu ve en çok konuşulan sorulardan oluşan derleme sorular ve cevapları...
21.05.2019 07:46
- Son Güncelleme: 21.05.2019 07:48
Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 15'inci soru, 1 milyon liralık büyük ödülün kazanıldığı soru. Henüz bu sorulara doğru yanıt veren çıkmadı. İşte her bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen 1 milyon lira ödüle sahip Kim Milyoner Olmak İster derleme soruları...
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