Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında yeni gelişme! Canice işlenen cinayetin katil zanlıları...
Müge Anlı'nın canlı yayında ortaya çıkardığı Palu ailesi hakkında kan donduran gerçekler dünya gündemine oturmuştu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce işlenen Meryem Tahnal ve Melike Tahnal cinayetinin katil zanlıları Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ile eşi Tuncer Ustael yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Palu ailesi dehşetinde ilk duruşma başlıyor. 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınına Havva Palu, Tuncer Ustael ve Emine Ustael adında üç kişi katıldı ve işte Türkiye hatta dünya gündemine oturan Palu ailesinin akılalmaz hikayesi böyle tanınmaya başladı.
MÜGE ANLI'DAKİ PALU AİLESİNİN GÖZALTINA ALINMA ANI! - TIKLA İZLE
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Hava- Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael gözaltına alındı. Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sanıklar için açılan davada Tuncer Ustael hakkında Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tahnal'ı hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından; İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından; Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.